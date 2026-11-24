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В Україні 25 листопада продовжуватимуть діяти відключення світла. В Укренерго розповіли, скільки буде черг

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У середу, 25 листопада, у частині областей будуть діяти такі обмеження споживання електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть в Укренерго.

Нагадаємо, раніше після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.