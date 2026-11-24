Фото: ДПСУ

Прикордонники піймали жінку, яка заробляла на контрабанді. Її затримали на території Прилуцьокого району з 8 тоннами контрабанди

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Прикордонники затримали жінку, яка торгувала тютюном. Вона сама налагодила вирощування з метою збуту тютюнової сировини, її обробку та подальший продаж.

Під час проведення обшуків знайшли понад 8 тонн тютюнової сировини та обладнання для його обробки. Тепер жінка отримала підозру за незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів та легалізація.

Нагадаємо, в Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку. Обладнання та хімічні компоненти для виробництва закуповували через інтернет і довірених осіб.