Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, пошкоджені три багатоповерхівки. Загалом 24 листопада російські війська майже 30 разів атакували обласний центр та два райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок обстрілів поранень дістали шестеро людей. Пошкоджені три багатоквартирні будинки, автомобілі та об'єкти транспортної інфраструктури.

Також під ворожим вогнем перебував Нікопольський район. Російські війська атакували міста Нікополь і Марганець, а також Покровську, Мирівську та Марганецьку громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки й легковий автомобіль.

У Павлоградському районі противник цілив по Богданівській та Вербківській громадах. Там зруйнована господарська споруда.

Нагадаємо, що російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області. У момент удару енергетики оглядали лінії електропередачі.