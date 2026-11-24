Окупанти майже 30 разів атакували Дніпропетровщину: що відомо про наслідки обстрілів
У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, пошкоджені три багатоповерхівки. Загалом 24 листопада російські війська майже 30 разів атакували обласний центр та два райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.
У Дніпрі внаслідок обстрілів поранень дістали шестеро людей. Пошкоджені три багатоквартирні будинки, автомобілі та об'єкти транспортної інфраструктури.
Також під ворожим вогнем перебував Нікопольський район. Російські війська атакували міста Нікополь і Марганець, а також Покровську, Мирівську та Марганецьку громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки й легковий автомобіль.
У Павлоградському районі противник цілив по Богданівській та Вербківській громадах. Там зруйнована господарська споруда.
Нагадаємо, що російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області. У момент удару енергетики оглядали лінії електропередачі.