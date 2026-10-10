У Києві ракета влучила в ресторан: четверо постраждалих, один у тяжкому стані
В Оболонському районі Києва під час російської атаки уламки ракети впали у дворі житлового будинку, а також сталося влучання в будівлю ресторану
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок інциденту постраждали четверо людей, один із них перебуває у тяжкому стані.
У будівлі ресторану, в яку влучила ракета, виникла пожежа. Наразі її гасять рятувальники, а медики надають допомогу постраждалим.
Також в Оболонському районі за іншою адресою уламки ракети впали на відкритій території у дворі житлового будинку.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю Головного управління ДПС у Миколаївській області та приміщення одного з підрозділів податкової служби. На щастя, серед працівників постраждалих немає.