Росія атакувала Україну 160 безпілотниками: є влучання на 14 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 18:00 9 жовтня. Російські війська запускали безпілотники з території РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 117 ворожих безпілотників, серед яких 82 реактивні Shahed.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 14 локаціях. Падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще на 10 локаціях.

Нагадаємо, в суботу, 10 жовтня, о 04:48 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про вісьмох загиблих, серед них – троє дітей. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.