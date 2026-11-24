Фото: Офіс президента України

Зеленський підтвердив затримку постачання Україні 48 ракет для систем Patriot через відсутність дозволу голови Пентагону Піта Гегсета. Навіть після отримання цієї партії Україна не зможе повністю забезпечити потреби протиповітряної оборони в таких ракетах

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі Bloomberg, передає RegioNews.

За словами глави держави, США затримують передачу 48 ракет для Patriot, які вже придбали союзники України. Причиною є відсутність відповідного дозволу від міністра оборони США Піта Гегсета.

Зеленський наголосив, що навіть надходження цієї партії не покриє потреб України в ракетах для американських систем протиповітряної оборони.

Крім того, президент підтвердив, що обмеження на використання українськими військовими терміналів супутникового зв'язку Starshield від компанії SpaceX залишаються чинними. Зокрема, їх не дозволяють використовувати на окупованих Росією територіях. За словами Зеленського, це ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Глава держави також розкритикував позицію Вашингтона щодо цих обмежень та затримки військової допомоги.

"Америка сама ставить себе в дуже незручне становище. Політично схоже, що вона дотримується того самого курсу, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відтермінувала передання Україні 13-го пакета військової допомоги, очікуючи на результати проміжних виборів до Конгресу США.