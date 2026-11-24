Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська вдруге за добу атакували Ковельську громаду на Волині реактивними безпілотниками Shahed. Внаслідок влучання на території одного з підприємств загорілися два причепи. Пожежу ліквідували, обійшлося без постраждалих

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа. Загорілися два причепи: один із завантаженим вугіллям, інший — із палетною дошкою.

"Наразі пожежа вже ліквідована", — повідомив Роман Романюк.

Він також наголосив, що це вже друга російська атака на Ковельську громаду за добу.

"Сьогодні, як і вчора ввечері, на щастя, без травмованих та загиблих", — поінформував очільник ОВА.

Нагадаємо, що у Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, пошкоджені три багатоповерхівки. Загалом 24 листопада російські війська майже 30 разів атакували обласний центр та два райони Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією.