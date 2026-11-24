На Волині чоловіка жорстоко вбили трьома ножами
На Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство знайомого. Найближчі роки він проведе за ґратами
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
Злочин стався у травні 2024 року в селі Доротище. П'яний чоловік у будинку під час сварки побив 57-річного знайомого руками, ногами та милицею. Згодом він завдав йому щонайменше 14 ударів трьома ножами. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.
Суд призначив покарання: 11 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.
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