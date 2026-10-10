У Запоріжжі зросла кількість жертв російської атаки: 17 загиблих
До 17 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Ще 18 людей постраждали, зокрема троє дітей.
Як розповів в .о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, трохи раніше рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку жінку.
За його словами, вона жива, її доправили до лікарні.
Пошуково-рятувальна операція триває. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, в суботу, 10 жовтня, о 04:48 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Було відомо про 15 загиблих, серед них троє дітей. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.
У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російського авіаудару.
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