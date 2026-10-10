У Запоріжжі зросла кількість жертв російської атаки: 17 загиблих

Фото: ДСНС Запоріжжя

До 17 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Ще 18 людей постраждали, зокрема троє дітей.

Як розповів в .о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, трохи раніше рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку жінку.

За його словами, вона жива, її доправили до лікарні.

Пошуково-рятувальна операція триває. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, в суботу, 10 жовтня, о 04:48 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Було відомо про 15 загиблих, серед них троє дітей. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.

У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російського авіаудару.