Атака на Одещину: серед загиблих - дитина
Росіяни увечері 24 листопада атакували Одещину. На жаль, серед загиблих є неповнолітній
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу в Одеській області сталась пожежа на складі. Зокрема, в Одеському районі через влучання пошкоджено виробничу будівлю та 3 легкові автомобілі, виникла пожежа: на місці загинув 56-річний чоловік. Ще одна людина дістала поранень.
У Подольську внаслідок атаки пошкоджено гараж та дві машини. На жаль, загинув 17-річний підлліток.
Нагадаємо, раніше атакували цивільне підприємство в Рівненській області. Внаслідок атаки зруйнована будівля, виникла пожежа.
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