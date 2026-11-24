Прикордонники показали, як накривають вогнем групи росіян
Прикордонники показали, як працюють засоби Middle Strike. Це ті інструменти, які допомагають протистояти ворожій логістиці та завдавати точкових ударів по місцях дислокації
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Військові розповіли, що росіяни часто намагають ховати свою техніку подалі від українських позицій. Проте українські дрони заходять глибше, аніж думає ворог.
"Вашій увазі найцікавіші ураження засобами Middle Strike у виконанні фахівців підрозділу "Фенікс" за останній період", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.
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