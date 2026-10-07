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07 жовтня 2026, 19:34

На Кіровоградщині судитимуть працівника колонії за переправлення наркотиків у Wi-Fi модемах

07 жовтня 2026, 19:34
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Кіровоградщині до суду скерували обвинувальний акт щодо п’ятьох людей, яких обвинувачують у незаконному придбанні, пересиланні та збуті наркотиків і психотропних речовин у виправній колонії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Серед обвинувачених — працівник колонії, двоє колишніх засуджених та двоє людей, які на момент скоєння злочинів відбували покарання.

За даними слідства, двоє спільників, перебуваючи на волі, купували наркотичні засоби та психотропні речовини. Їх приховували у корпусах Wi-Fi модемів, після чого надсилали поштою на ім’я працівника виправної колонії.

Отримані посилки начальник відділення соціально-психологічної служби забирав та, за версією слідства, проносив на територію установи. Там він передавав заборонені речовини одному із засуджених для подальшого збуту іншим ув’язненим.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів незаконного переміщення наркотиків до колонії з листопада 2025 року до березня 2026 року.

Щоб приховати свою діяльність, відправники посилок використовували анкетні дані інших людей.

У колонії наркотичні засоби та психотропні речовини надалі збували іншим засудженим.

Дії всіх п’ятьох осіб кваліфікували за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, пересилання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві. Оперативний супровід та документування злочинної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.

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