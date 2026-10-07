У Києві шахраї виманили в пенсіонерів майже 15 мільйонів

Фото: прокуратура

У Києві викрили учасника схеми. Шахрай виманив у пенсіонерів майжен 15 мільйонів гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві будуть судити 47-річного чоловіка, який брав участь у злочинній схемі. Шахраї прикидались співробітниками СБУ та переконували пенсіонерів віддати заощадження начебто на перевірку, стверджуючи, що їх підозрюють у можливій співпраці із державою-агресором.

Чоловік виконував роль "кур'єра": він приїжджав до пенсіонерів, щоб забрати гроші. За його допомогою одну жінку ошукали на понад 42 тисячі доларів та понад 600 євро. Це майже 2 мільйона гривень.

Інший пенсіонер віддав шахраям 225 тисяч доларів та 11,2 тисячі євро, внаслідок чого йому завдано збитків на суму понад 10,5 мільйона гривень. В останньої жінки обвинувачений взяв понад 32 тисячі доларів, 1,6 тисячі євро та 450 тисяч гривень. Загалом це майже 2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.