Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атаку противник розпочав о 18:00 21 листопада. Серед запущених безпілотників було 72 реактивних Shahed.

Дрони запускали з території Росії, а також із тимчасово окупованих територій України. Серед напрямків пуску – Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське та Чауда в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 161 безпілотник, серед них 56 реактивних Shahed.

Водночас зафіксовано влучання ворожих дронів на 18 локаціях. Падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще на шести локаціях.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, росіяни атакували Київщину. В селищі Димер внаслідок ранкової атаки зруйновано житловий будинок. Рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована.