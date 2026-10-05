На Рівненщині у ДТП загинув 66-річний пішохід

Фото: поліція Рівненської області

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася ввечері 4 жовтня на трасі Городище — Рівне — Старокостянтинів поблизу перехрестя сіл Гільча Перша та Миротин.

За попередніми даними слідства, близько 20:50 водій автомобіля Fiat Scudo, 58-річний житель Хмельницької області, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на пішохода.

Попередньо встановлено, що 66-річний житель села Гільча Перша раптово вибіг на проїзну частину у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Водія автомобіля оглянули на стан сп’яніння. За результатами огляду він був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня на Львівщині службове авто поліції збило 11-річну дитину. Хлопчика госпіталізували.