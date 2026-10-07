Три ДТП за один день: во Львовской области пострадали мотоциклисты

Фото: Национальная полиция

В течение 6 октября во Львовской области произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. В результате аварий три человека получили травмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В частности, около 15.30 на улице Шевченко в Самборе столкнулись автомобиль Renault Laguna, за рулем которого находился 42-летний местный житель, и мотоцикл Kawasaki ER-5 под управлением 15-летнего парня. Несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Еще одно ДТП произошло около 17:00 на улице Тарнавского в Радехове Шептицкого района. Там столкнулись Ford Focus, которым управляла 33-летняя местная жительница, и мотоцикл Loncin под управлением 27-летнего жителя Радехова.

В результате аварии травмировался 18-летний пассажир мотоцикла. Его госпитализировали.

Около 17:20 ДТП произошло возле села Гамалеевка Львовского района. По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Yamaha MT 07 под управлением 54-летнего жителя Волынской области и автомобиль Audi A4, которым управлял 30-летний житель Львовского района.

Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По фактам двух последних аварий следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

Напомним, в Одесской области мотоцикл влетел под грузовик. В результате аварии травмы получили водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир. Обоих детей госпитализировали.