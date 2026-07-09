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09 липня 2026, 01:35

Ведуча Леся Нікітюк після обстрілів столиці виїхала з сином із Києва

09 липня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Останні кілька тижнів у Києві для багатьох виявились випробуванням через масовані обстріли. Ведуча Леся Нікітюк не стала винятком, і вирішила вивезти маленького сина зі столиці

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Леся Нікітюк вирішила не приховувати те, куди саме вона виїхала з Києва. Виявилось, що разом із маленьким сином вона поїхала на рідну Хмельниччину, де живуть її батьки.

У соцмережі вона вже встигла поділитись фото з сином, яке було зроблене під час прогулянки.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.

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