Ведуча Леся Нікітюк після обстрілів столиці виїхала з сином із Києва

Фото з відкритих джерел

Останні кілька тижнів у Києві для багатьох виявились випробуванням через масовані обстріли. Ведуча Леся Нікітюк не стала винятком, і вирішила вивезти маленького сина зі столиці

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Леся Нікітюк вирішила не приховувати те, куди саме вона виїхала з Києва. Виявилось, що разом із маленьким сином вона поїхала на рідну Хмельниччину, де живуть її батьки.

У соцмережі вона вже встигла поділитись фото з сином, яке було зроблене під час прогулянки.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.