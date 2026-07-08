В Одесі чоловік зачинився у перукарні з двома людьми: деталі від поліції

Фото: Національна поліція

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини інциденту в перукарні Хаджибейського району, де чоловік зачинився у приміщенні разом із працівницею салону та відвідувачем

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, чоловік не висував погроз людям, які перебували всередині, однак відмовлявся відчиняти двері.

Згодом правоохоронці потрапили до приміщення. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, загрози життю та здоров’ю людей не було.

Під час перевірки у чоловіка не виявили зброї чи інших небезпечних предметів. Його доставили до територіального підрозділу поліції, де з ним спілкуються правоохоронці. Надалі чоловіка можуть передати медикам.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, сьогодні зранку 8 липня повідомлялося, що невідомий чоловік захопив двох людей у заручники в приміщенні однієї з перукарень.

Раніше на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати бойову гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Під час огляду помешкання слідчі вилучили бойову гранату. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.