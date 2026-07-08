У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у збройному нападі на пацієнта

Фото: поліція Дніпропетровської області

Поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Зловмисник проник до медичного закладу, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, завдав йому удару дерев’яною палицею та заволодів двома мобільними телефонами.

Злочин стався 6 липня у Чечелівському районі міста Дніпра. За попередніми даними слідства, підозрюваний через незачинені двері зайшов до приміщення лікарні, де перебував 68-річний чоловік, який проходив лікування.

Погрожуючи предметом, зовні схожим на зброю, нападник вдарив потерпілого дерев’яною палицею, після чого відкрито заволодів його особистими речами та втік з місця події.

Працівники поліції розшукали та затримали 46-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські з’ясували, що предмет, яким зловмисник погрожував потерпілому, виявився пістолетом-запальничкою, який зовні імітує зброю.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, що за розбійний напад на знайомого мешканця Дніпра засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.