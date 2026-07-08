У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у збройному нападі на пацієнта
Поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Зловмисник проник до медичного закладу, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, завдав йому удару дерев’яною палицею та заволодів двома мобільними телефонами.
Злочин стався 6 липня у Чечелівському районі міста Дніпра. За попередніми даними слідства, підозрюваний через незачинені двері зайшов до приміщення лікарні, де перебував 68-річний чоловік, який проходив лікування.
Погрожуючи предметом, зовні схожим на зброю, нападник вдарив потерпілого дерев’яною палицею, після чого відкрито заволодів його особистими речами та втік з місця події.
Працівники поліції розшукали та затримали 46-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські з’ясували, що предмет, яким зловмисник погрожував потерпілому, виявився пістолетом-запальничкою, який зовні імітує зброю.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, що за розбійний напад на знайомого мешканця Дніпра засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.