1310 окупантів і тисячі одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1310 окупантів, сім танків, 59 артсистем, три бронемашини, 1843 БПЛА, а також 367 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, прикордонники показали, як розносять на фронті техніку росіян. На відео можна побачити роботу бійців бригади "Гарт". Тепер росіяни мають проблеми з логістикою, розвідувально-ударні групи безпілотників виявляють і завдають вогневих уражень по складах із паливно-мастильними матеріалами.
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