На Прикарпатті військові СЗЧ у балаклавах увірвались до будинка та побили жінку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Жінка звернулась до поліції за допомогою. Вона доглядає лежачу матір, торгує на базарі. Вночі до її будинка увірвались невідомі люди в балаклавах та напали на неї. Вони її побили та пограбували, після чого втекли.

Правоохоронці знайшли зловмисників. Ними виявились 37-річний чоловік зі Львівщини та двоє братів – 30 років та 27 років. Останні виявились військовими СЗЧ. Вони заздалегідь спланували напад, дочекались темряви, одягнули балаклави та проникли до оселі. Вони забрали майже 19 тисяч гривень, 430 доларів США, 220 євро та мобільний телефон.

Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Зловмисникам повідомили про підозру. Наразі вони під вартою.

Нагадаємо, що раніше в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.