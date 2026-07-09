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09 липня 2026, 09:10

РФ атакувала Україну двома ракетами та 94 БпЛА: як відпрацювала ППО

09 липня 2026, 09:10
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 9 липня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 94 ударними безпілотниками різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Противник застосував дрони типу Shahed, зокрема реактивні, а також БпЛА "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори"Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ та тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 72 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА у 13 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів у чотирьох місцях.

Нагадаємо, російські війська 8 липня завдали авіаційного удару по Дружківці на Донеччині, застосувавши авіабомбу "ФАБ-250". Боєприпас влучив у приватний будинок. Троє людей загинули, ще двоє поранені.

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