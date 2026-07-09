01:35  09 липня
Ведуча Леся Нікітюк після обстрілів столиці виїхала з сином із Києва
00:55  09 липня
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла, скільки витрачає з дітьми на Балі
23:55  08 липня
В Україні дорожчають томати: скільки доведеться платити
UA | RU
UA | RU
09 липня 2026, 07:05

Окупанти скинули ФАБ-250 на Дружківку: троє загиблих, двоє поранених

09 липня 2026, 07:05
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські війська 8 липня завдали авіаційного удару по Дружківці на Донеччині, застосувавши авіабомбу "ФАБ-250". Боєприпас влучив у приватний будинок

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Унаслідок атаки під завалами загинули троє мирних жителів: дві жінки віком 71 та 74 роки, а також 56-річний чоловік.

Ще дві жінки, 46 і 79 років, дістали поранення. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, забої та травматичний шок. Їм надано необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські війська упродовж 8 липня майже 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені два підприємства, постраждали четверо людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Дружківка ФАБ обстріли російська армія загиблі поранені
Ворог атакував АЗС у Краматорську: спалахнула пожежа
08 липня 2026, 21:35
Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя трьох цивільних, 12 поранених
08 липня 2026, 19:59
Росія вдарила дроном по бригаді енергетиків на Полтавщині: є поранені
08 липня 2026, 12:06
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Удар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла до 42
09 липня 2026, 07:21
Ведуча Леся Нікітюк після обстрілів столиці виїхала з сином із Києва
09 липня 2026, 01:35
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла, скільки витрачає з дітьми на Балі
09 липня 2026, 00:55
Акторка Наталка Денисенко після заручин пояснила, чому квапиться з весіллям
09 липня 2026, 00:35
В Україні дорожчають томати: скільки доведеться платити
08 липня 2026, 23:55
Ціни на бензин падають: які цінники на українських АЗС
08 липня 2026, 23:35
У Дніпрі колишня військова за 20 тисяч доларів продавала "непридатність"
08 липня 2026, 23:15
У Дніпрі чоловік влаштував тури для ухилянтів за тисячі доларів
08 липня 2026, 22:55
Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові: є постраждалий
08 липня 2026, 22:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »