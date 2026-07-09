Окупанти скинули ФАБ-250 на Дружківку: троє загиблих, двоє поранених

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Російські війська 8 липня завдали авіаційного удару по Дружківці на Донеччині, застосувавши авіабомбу "ФАБ-250". Боєприпас влучив у приватний будинок

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Унаслідок атаки під завалами загинули троє мирних жителів: дві жінки віком 71 та 74 роки, а також 56-річний чоловік.

Ще дві жінки, 46 і 79 років, дістали поранення. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, забої та травматичний шок. Їм надано необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські війська упродовж 8 липня майже 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені два підприємства, постраждали четверо людей.