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09 липня 2026, 07:39

У Львові невідомі заблокували групу оповіщення та перекинули авто ТЦК: деталі

09 липня 2026, 07:39
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Фото: соцмережі
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У Львові ввечері 8 липня під час заходів оповіщення на вулиці Червоної Калини стався конфлікт між працівниками ТЦК та невідомими особами

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що ввечері 8 липня під час заходів оповіщення військовослужбовці спільно з представниками Національної поліції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік є порушником правил військового обліку з 12 червня 2026 року. Його доставили до ТЦК та СП. Наразі військовозобов’язаний направлений для проходження військово-лікарської комісії.

Водночас після цього на місці події інша група оповіщення зіткнулася з агресивною поведінкою невідомих осіб. За інформацією Львівського ОТЦК та СП, група людей оточила службовий транспорт військовослужбовців, пошкодила автомобіль, а згодом перекинула його.

Обставини події встановлюються, а діям учасників буде надана належна правова оцінка.

У Львівському ОТЦК та СП закликали громадян не перешкоджати військовослужбовцям і правоохоронцям виконувати законні обов’язки та не піддаватися на можливі провокації.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що провів термінову нараду із правоохоронцями. Він наголосив, що всі особи, які вчиняли правопорушення або перешкоджали діяльності військовослужбовців, мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

Тим часом, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що з'ясовує всі обставини.

"Щодо ситуації на Сихові зараз з'ясовую всі обставини. Повідомлю, як тільки отримаю повну та перевірену інформацію. А поки що прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими і не забувати, хто наш справжній ворог!", – написав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони анонсувало комплексну перевірку Одеського та Миколаївського ТЦК та СП. Рішення ухвалено у відповідь на повідомлення про можливі порушення прав громадян, зокрема щодо вилучення мобільних телефонів та випадків приниження гідності.

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