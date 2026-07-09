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09 липня 2026, 00:55

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла, скільки витрачає з дітьми на Балі

09 липня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Дружина нашого відомого ведучого Тімура Мірошниченка разом із дітьми знаходиться на Балі. Вона розповіла, скільки доводиться витрачати на життя там

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами ведучої, на дорогу туди родині довелось витратити 367 тисяч гривень. Що стосується проживання та харчування, то тут вже ціни не такі космічні. Оскільки родина велика (п'ятеро людей), то довелось орендвати будинок побільше. У середньому місяць оренди коштує близько 2,5 тисячі доларів.

"Живемо на віллі. Вона достатньо далеко від океану, але близько до джунглів, тут достатньо тихо, спокійно, комфортно. Ціни дуже різні, залежать від кількості кімнат. Нам треба мінімум три спальні, бо нас п’ятеро. Все, що починається, від 3-5 кімнат – це набагато дорожче. Тут вілла на місяць коштує від двох тисяч доларів. Чим далі від туристичних локацій, тим дешевше і комфортніше може бути проживання", - каже Інна Мірошниченко.

Вона розповіла, що ціни в супермаркетах не відрізняються від київських. Родина витрачає приблизно 500 доларів на місяць на продукти.

"Якщо ви готові їсти місцеву кухню – це може бути дуже дешево. У мене діти, які нічого не їдять! Їм треба якісь такі страви, до яких вони звикли. Якщо купувати в супермаркеті, то ціни приблизно як у Києві. Якщо купувати на ринку – набагато дешевше. Але для ринку я занадто біла, тому для мене там інший прайс. Часто просять менеджера вілли, платять йому 200 гривень, він купує на ринку за місцевими цінами", - пояснила Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше ведучий Тімур Мірошниченко розповідав, що його родина вже повинна була повернутися до України. Однак повернення довелось відкласти через напружену ситуацію на Близькому Сході.

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