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01 липня 2026, 14:52

У Миколаєві в авто загинули двоє іноземців: деталі стрілянини

01 липня 2026, 14:52
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Фото: Національна поліція
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У Миколаєві правоохоронці затримали іноземця за скоєння подвійного вбивства

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Напередодні очевидці повідомили до поліції про постріли та двох чоловіків без ознак життя в салоні авто та на проїзній частині. На місце одразу прибули слідчо-оперативні групи, патрульні, криміналісти та судово-медичний експерт.

Правоохоронці встановили, що в автомобілі перебували троє іноземців: 39-річний водій та 33-річний пасажир переднього сидіння – громадяни Колумбії, а також 39-річний чоловік із Чилі, який сидів позаду.

За попередніми даними слідства, між чоловіками виник словесний конфлікт під час руху авто. У якийсь момент задній пасажир дістав автоматичну зброю та відкрив вогонь по водію та пасажиру переднього сидіння.

Від отриманих вогнепальних поранень обидва чоловіки загинули на місці події.

Після стрілянини підозрюваного затримали. Його одразу доставили до правоохоронних органів. Під час медичного огляду в крові затриманого виявили 2,29 проміле алкоголю.

На місці події слідчі вилучили речові докази, зафіксували слідову інформацію та провели огляд автомобіля. Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії, зокрема походження зброї та причини конфлікту.

Нагадаємо, інцидент трапився 30 червня близько 21:50 у Миколаєві, поблизу зупинки громадського транспорту "Шкільна" на проспекті Героїв України, сталася стрілянина в автомобілі Opel Vectra.

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