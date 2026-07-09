У Херсоні російський дрон атакував авто: загинули двоє людей
У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинули двоє цивільних людей. За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, 9 липня близько 07:30 військові РФ атакували ударним БпЛА легковий автомобіль у Херсоні.
Унаслідок влучання загинули двоє людей, які перебували в автомобілі.
Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, 7 липня росіяни атакували дві бригади енергетиків у Донецькій області, зокрема, керованою авіабомбою. Їм оперативно надали першу допомогу та доправили до лікарні. Службові автівки бригад пошкоджені.
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