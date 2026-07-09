Удар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла до 42
У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, якого війська РФ завдали вранці 8 липня
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 42 осіб, серед них – четверо дітей.
Одне з влучань припало на житлову п'ятиповерхівку в Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки було частково зруйновано дах, перекриття та квартири верхнього поверху.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися підрозділи ДСНС, сапери, верхолази та комунальні служби.
Психологи ДСНС надали допомогу понад 20 постраждалим та їхнім рідним.
Нагадаємо, 8 липня військові РФ обстріляли Немишлянський район міста. Було відомо про двох загиблих і 34 поранених.
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