В Україні дорожчають томати: скільки доведеться платити
В Україні тепличні томати відчутно дорожчі, аніж рік тому. Це пояснюють скороченням виробництва
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
На початку червня виробники продають томати по 80-120 гривень за кілограм. Минулого тижня ціна була 150-170 гривень за кілограм, а деякі партії продавали майже по 230 гривень. При цьому минулого року кілограм тепличних томатів коштував близько 60-75 гривень за кілограм.
В українських супермаркетах середні ціни на томати зараз такі:
- АТБ – від 89,95 гривні за кілограм;
- Сільпо – від 94,90 гривні за кілограм за звичайні томати, рожеві – від 119 гривні за кілограм;
- Varus – від 92,90 гривні за кілограм;
- Auchan – від 88,90 гривні за кілограм;
- METRO – від 84,90 гривні за кілограм залежно від сорту та виробника.
Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.
На український ринок прийшов кавун: які ціни та чи буде здешевленняВсі новини »
07 липня 2026, 23:55Здешевлення чекати не варто: що буде з цінами на продукти в Україні у липні
04 липня 2026, 00:35
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Ведуча Леся Нікітюк після обстрілів столиці виїхала з сином із Києва
09 липня 2026, 01:35Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла, скільки витрачає з дітьми на Балі
09 липня 2026, 00:55Акторка Наталка Денисенко після заручин пояснила, чому квапиться з весіллям
09 липня 2026, 00:35Ціни на бензин падають: які цінники на українських АЗС
08 липня 2026, 23:35У Дніпрі колишня військова за 20 тисяч доларів продавала "непридатність"
08 липня 2026, 23:15У Дніпрі чоловік влаштував тури для ухилянтів за тисячі доларів
08 липня 2026, 22:55Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові: є постраждалий
08 липня 2026, 22:49На Прикарпатті військові СЗЧ у балаклавах увірвались до будинка та побили жінку
08 липня 2026, 22:35Торгував "бронями" та фальшивим "Резервом+": у Кропивницькому викрили ділка-ухилянта
08 липня 2026, 22:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі блоги »