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08 липня 2026, 23:55

В Україні дорожчають томати: скільки доведеться платити

08 липня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні тепличні томати відчутно дорожчі, аніж рік тому. Це пояснюють скороченням виробництва

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

На початку червня виробники продають томати по 80-120 гривень за кілограм. Минулого тижня ціна була 150-170 гривень за кілограм, а деякі партії продавали майже по 230 гривень. При цьому минулого року кілограм тепличних томатів коштував близько 60-75 гривень за кілограм.

В українських супермаркетах середні ціни на томати зараз такі:

  • АТБ – від 89,95 гривні за кілограм;
  • Сільпо – від 94,90 гривні за кілограм за звичайні томати, рожеві – від 119 гривні за кілограм;
  • Varus – від 92,90 гривні за кілограм;
  • Auchan – від 88,90 гривні за кілограм;
  • METRO – від 84,90 гривні за кілограм залежно від сорту та виробника.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.

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