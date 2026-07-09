Одещина після ракетного удару РФ: четверо загиблих, семеро поранених

Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок російської ракетної атаки 8 липня по Одеській області загинули четверо людей, ще семеро отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що через ворожий удар виникла пожежа на території підприємства. Горіли дві вантажівки та легкові автомобілі.

Ще одне займання сталося на території автозаправної станції – вогонь охопив маршрутний мікроавтобус і паливну колонку.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки пожежі. До ліквідації наслідків атаки залучалися 58 співробітників ДСНС та 14 одиниць техніки.

9 липня в області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали авіаційного удару по Дружківці на Донеччині, застосувавши авіабомбу "ФАБ-250". Боєприпас влучив у приватний будинок.