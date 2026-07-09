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09 липня 2026, 07:54

Росіяни завдали 934 удари по Запорізькій області: восьмеро людей поранені

09 липня 2026, 07:54
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 934 удари по 52 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак по обласному центру та Запорізькому району поранення отримали восьмеро людей.

Армія РФ здійснила 30 авіаударів по Запоріжжю та населених пунктах області.

Також зафіксовано 661 атаку безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Окрім цього, окупанти двічі застосували реактивні системи залпового вогню та завдали 241 артилерійський удар.

Надійшло 101 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, російські війська упродовж 8 липня майже 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені два підприємства, постраждали четверо людей.

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