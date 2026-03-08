На Вінниччині сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіками, який стався у присутності поліцейського

Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews.

"На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського", – поінформували в поліції.

Правоохоронці наголосили, що сприяють обʼєктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

Крім того, керівництвом Головного управління Національної поліції у Вінницькій області призначене проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського.

Нагадаємо, 27 лютого у місті Хмільник Вінницької області під час заходів із мобілізації чоловік намагався втекти від представників ТЦК та СП. Він забіг на чужу територію, де між господарями та військовими стався конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок інциденту троє людей – подружжя та співробітник ТЦК – отримали травми.