18:25  08 березня
Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°
16:35  08 березня
У Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону
13:13  08 березня
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
UA | RU
UA | RU
08 березня 2026, 17:25

На Вінниччині сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними

08 березня 2026, 17:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіками, який стався у присутності поліцейського

Про це повідомила поліція Вінницької області, передає RegioNews.

"На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського", – поінформували в поліції.

Правоохоронці наголосили, що сприяють обʼєктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники Державного бюро розслідувань.

Крім того, керівництвом Головного управління Національної поліції у Вінницькій області призначене проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського.

Нагадаємо, 27 лютого у місті Хмільник Вінницької області під час заходів із мобілізації чоловік намагався втекти від представників ТЦК та СП. Він забіг на чужу територію, де між господарями та військовими стався конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок інциденту троє людей – подружжя та співробітник ТЦК – отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР війна розслідування поліція конфлікт Вінниця мобілізація ТЦК цивільні
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°
08 березня 2026, 18:25
Стрілянина у Львові: потерпілий у лікарні, нападник у розшуку
08 березня 2026, 17:49
Зеленський оцінив успіхи ЗСУ на півдні: контроль на 400-435 км
08 березня 2026, 16:59
У Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону
08 березня 2026, 16:35
Скандал із донатами "Госпітальєрів": батальйон готує фінансовий звіт
08 березня 2026, 15:46
Жінки-посли України в інших країнах
08 березня 2026, 15:26
Кулеба розповів про атаку російського дрона на пасажирський поїзд на Сумщині
08 березня 2026, 14:58
У Донецьку вдарили по складу дронів "Герань-2", – Андрющенко
08 березня 2026, 14:42
Ракетний удар по Харкову: серед загиблих лікарка, вчителька і юний хокеїст
08 березня 2026, 14:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »