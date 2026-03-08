18:25  08 березня
Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°
16:35  08 березня
У Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону
13:13  08 березня
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
08 березня 2026, 16:35

У Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону

08 березня 2026, 16:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Хмельницькому правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини, що сталася в ніч на 7 березня на вулиці Гайовій

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, невідомий чоловік відкрив стрільбу по подвір’ю багатоповерхівки з балкону квартири на 9 поверсі.

Правоохоронці з'ясували, що стрільцем був мешканець однієї з квартир, військовослужбовець, який випустив близько 90 патронів з автоматичної зброї.

У результаті спецоперації чоловік здався поліції. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Поліція розслідує обставини події та походження зброї.

Нагадаємо, на Рівненщині 49-річний чоловік самовільно залишив військову частину, викрав із території полігону авто і переховувався від слідства. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього заборонені предмети та речовини.

