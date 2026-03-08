У Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Хмельницькому правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини, що сталася в ніч на 7 березня на вулиці Гайовій

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, невідомий чоловік відкрив стрільбу по подвір’ю багатоповерхівки з балкону квартири на 9 поверсі.

Правоохоронці з'ясували, що стрільцем був мешканець однієї з квартир, військовослужбовець, який випустив близько 90 патронів з автоматичної зброї.

У результаті спецоперації чоловік здався поліції. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Поліція розслідує обставини події та походження зброї.

