18:25  08 березня
Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°
16:35  08 березня
У Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону
13:13  08 березня
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
08 березня 2026, 17:49

Стрілянина у Львові: потерпілий у лікарні, нападник у розшуку

08 березня 2026, 17:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Шевченківському районі Львова між двома чоловіками сталася стрілянина, одного госпіталізували з пораненням

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 8 березня, на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі міста.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого один із них здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік опонента.

Потерпілого госпіталізували.

Поліцейські вживають заходи для затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби, слідчо-оперативна група та експерти.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині чоловік влаштував стрілянину. У селі Тарасівка в приміщенні торгівельного павільйону між двома чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту зловмисник вдарив 26-річного працівника закладу в обличчя, після чого здійснив постріл у підлогу.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
