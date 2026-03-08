Стрілянина у Львові: потерпілий у лікарні, нападник у розшуку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Шевченківському районі Львова між двома чоловіками сталася стрілянина, одного госпіталізували з пораненням

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 8 березня, на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі міста.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого один із них здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік опонента.

Потерпілого госпіталізували.

Поліцейські вживають заходи для затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби, слідчо-оперативна група та експерти.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині чоловік влаштував стрілянину. У селі Тарасівка в приміщенні торгівельного павільйону між двома чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту зловмисник вдарив 26-річного працівника закладу в обличчя, після чого здійснив постріл у підлогу.