12 березня 2026, 09:44

Для закінчення війни США мають тиснути на Росію, а не на мене, – Зеленський

12 березня 2026, 09:44
Фото: AP/Alex Brandon
Президент Володимир Зеленський висловив надію, що Сполучені Штати можуть допомогти Україні завершити війну, але для цього, за його словами, слід більше тиснути на Російську Федерацію, а не на нього особисто

Про це він сказав у інтерв'ю Politico, передає RegioNews.

Зеленський підкреслив, що Україна підтримує переговори, і вплив колишнього президента США Дональда Трампа у цих процесах є ключовим. Він додав, що американський тиск має бути спрямований на Росію.

"Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", – сказав глава держави.

Ці коментарі з'явилися через тиждень після того, як Трамп висловив нове розчарування Зеленським, заявивши, що лідер України повинен "взятися за справу" і укласти угоду. Трамп також зазначив, що вважає президента РФ Володимира Путіна готовим до переговорів.

За словами Зеленського, переговори з посланцями Трампа у грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, яка може стати основою мирної угоди, проте деталі цих гарантій наразі невідомі.

"Президент Трамп запитав мене: "Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?". Я відповів: "Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час щорічного звернення до Конгресу США 24 лютого президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "наполегливо працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Дональд Трамп Україна РФ США війна Володимир Зеленський гарантії безпеки переговори про мир
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
