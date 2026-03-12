Для закінчення війни США мають тиснути на Росію, а не на мене, – Зеленський

Фото: AP/Alex Brandon

Президент Володимир Зеленський висловив надію, що Сполучені Штати можуть допомогти Україні завершити війну, але для цього, за його словами, слід більше тиснути на Російську Федерацію, а не на нього особисто

Про це він сказав у інтерв'ю Politico, передає RegioNews.

Зеленський підкреслив, що Україна підтримує переговори, і вплив колишнього президента США Дональда Трампа у цих процесах є ключовим. Він додав, що американський тиск має бути спрямований на Росію.

"Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", – сказав глава держави.

Ці коментарі з'явилися через тиждень після того, як Трамп висловив нове розчарування Зеленським, заявивши, що лідер України повинен "взятися за справу" і укласти угоду. Трамп також зазначив, що вважає президента РФ Володимира Путіна готовим до переговорів.

За словами Зеленського, переговори з посланцями Трампа у грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, яка може стати основою мирної угоди, проте деталі цих гарантій наразі невідомі.

"Президент Трамп запитав мене: "Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?". Я відповів: "Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час щорічного звернення до Конгресу США 24 лютого президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "наполегливо працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

