У Франківську під час конфлікту нетверезий чоловік стріляв зі стартового пістолета

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Івано-Франківську правоохоронці затримали місцевого жителя, який під час конфлікту з групою чоловіків здійснив постріли зі стартового пістолета

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 8 березня на вулиці Сорохтея. Поблизу одного з продуктових магазинів невідома особа здійснила кілька пострілів.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Під час перевірки інформації правоохоронці встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт.

У ході словесної суперечки один із учасників – місцевий мешканець 1981 року народження – перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета.

Поліцейські оперативно затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, цього ж дня в Шевченківському районі Львова між двома чоловіками сталася стрілянина, одного госпіталізували з пораненням. Поліція розшукує нападника.