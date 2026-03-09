У Франківську під час конфлікту нетверезий чоловік стріляв зі стартового пістолета
В Івано-Франківську правоохоронці затримали місцевого жителя, який під час конфлікту з групою чоловіків здійснив постріли зі стартового пістолета
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався 8 березня на вулиці Сорохтея. Поблизу одного з продуктових магазинів невідома особа здійснила кілька пострілів.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Під час перевірки інформації правоохоронці встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт.
У ході словесної суперечки один із учасників – місцевий мешканець 1981 року народження – перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета.
Поліцейські оперативно затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, цього ж дня в Шевченківському районі Львова між двома чоловіками сталася стрілянина, одного госпіталізували з пораненням. Поліція розшукує нападника.