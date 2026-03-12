Фото: СБУ

Російського агента затримали "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні в центральному парку міста, а потім намагався втекти з місця події.

За даними слідства, завдання росіян виконував наркозалежний житель Житомира. Російські спецслужби завербували його через Telegram-канал, де той шукав "гроші на дозу". Для виконання теракту чоловік приїхав до Рівного, орендував квартиру, де за інструкцією ворога самостійно виготовив вибухівку.

Бомбу фігурант замаскував у каструлі, додавши туди гайки для підсилення ураження.

Підірвати пристрій росіяни планували дистанційно – за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.

Прямуючи на місце запланованого теракту, фігурант надів для конспірації військову форму.

Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Фігуранту оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

