Львівська міська рада. Фото: Суспільне

Вранці 12 березня правоохоронці прийшли з обшуками в одне з управлінь Львівської міської ради

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міськраду.

Управління СБУ проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

"Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили начальника одного з ТЦК та СП Полтавської області, який допоміг військовозобов’язаним уникнути призову. Посадовець бронював чоловіків "на папері".