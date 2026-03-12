СБУ проводить обшуки у міській раді Львова: що відомо
Вранці 12 березня правоохоронці прийшли з обшуками в одне з управлінь Львівської міської ради
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міськраду.
Управління СБУ проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.
"Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили начальника одного з ТЦК та СП Полтавської області, який допоміг військовозобов’язаним уникнути призову. Посадовець бронював чоловіків "на папері".
