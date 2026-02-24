Повномасштабне вторгнення РФ в Україні: 240 тис. злочинів, 1 100 підозр і 240 вироків

Фото: з відкритих джерел

За час повномасштабного вторгнення органи прокуратури задокументували понад 240 тисяч злочинів агресії РФ проти України. Понад 210 тис. із них − воєнні злочини

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, понад 1 100 осіб отримали підозри, кожен сьомий із них

– військовий командир старшого або вищого офіцерського складу РФ.

Для понад 240 злочинців уже є вироки українських судів, решта – питання часу.

Кравченко додав, що прокуратура працює у тісній координації з міжнародними партнерами та Міжнародним кримінальним судом. Наразі створено три спільні слідчі групи з представниками 10 країн світу для формування доказової бази проти винних.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться віддавати території в обмін на припинення вогню, бо російський диктатор Путін не збирається закінчувати війну.

