Фото: прокуратура

У вівторок, 24 лютого, російські військові здійснили атаку на Богодухівський район, попередньо із застосуванням БпЛА типу "Герань-2"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Ворожа атака відбулася близько 05:50 на автодорозі Харків–Київ, між містом Валки та селом Мандричине.

Росіяни вдарили по припаркованих вантажних автомобілях. 42-річний водій зазнав поранень, ще один водій перебуває без свідомості. Обох постраждалих госпіталізували.

Крім того, 23 лютого близько 12:00 росіяни завдали удару FPV-дроном по селу Красний Яр Чугуївського району. Поранення отримали 45-річна жінка та 50-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 24 лютого російські військові атакували безпілотниками та авіабомбою три райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, загинув чоловік.