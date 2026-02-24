11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 09:29

Російський дрон атакував вантажівки на Харківщині: є постраждалі

24 лютого 2026, 09:29
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 24 лютого, російські військові здійснили атаку на Богодухівський район, попередньо із застосуванням БпЛА типу "Герань-2"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Ворожа атака відбулася близько 05:50 на автодорозі Харків–Київ, між містом Валки та селом Мандричине.

Росіяни вдарили по припаркованих вантажних автомобілях. 42-річний водій зазнав поранень, ще один водій перебуває без свідомості. Обох постраждалих госпіталізували.

Російський дрон атакував вантажівки на Харківщині: є постраждалі

Крім того, 23 лютого близько 12:00 росіяни завдали удару FPV-дроном по селу Красний Яр Чугуївського району. Поранення отримали 45-річна жінка та 50-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 24 лютого російські військові атакували безпілотниками та авіабомбою три райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки, загинув чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна обстріли безпілотники вантажівки постраждалі
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »