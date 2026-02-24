11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 09:34

"Дуже гучно бахнуло": очевидиця про вибух у райвідділі поліції Дніпра

24 лютого 2026, 09:34
Фото: "Відомо"
Журналістка "Відомо" Олена, яка живе менш ніж за 100 метрів від адміністративної будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, розповіла про вечір 23 лютого

Про це інформує RegioNews із посиланням на інтернет-видання.

"Дуже гучно так бахнуло. Я злякалась, думала: тривоги немає, що за вибухи", – зазначила Олена.

За її словами, звук можна було сплутати з обстрілом, а відлуння від вибуху йшло землею.

Правоохоронці повідомляють, що інцидент стався близько 20:30. Постраждалих немає. Вибух пошкодив вікна, меблі та комп’ютерну техніку, а також автомобіль, припаркований поруч.

На місці працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

Як відомо, слідчі Дніпропетровської області під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують вибух як терористичний акт.

Нагадаємо, у Миколаєві 23 лютого також стався вибух, унаслідок якого поранені семеро працівників Нацполіції, і перевіряється версія щодо терористичного акту.

Окрім того, в ніч на 22 лютого у Льовів пролунало два вибухи. Загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим. Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Всі новини »
07 серпня 2025
