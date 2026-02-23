21:58  23 лютого
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
Остап Дроздов
23 лютого 2026, 22:33

Торік Росія вивезла з окупованих територій 2 млн тонн зерна

23 лютого 2026, 22:33
Наш товарообіг. Звіт за 2025 рік
Наш товарообіг. Звіт за 2025 рік
ілюстративне фото: з відкритих джерел
• Товарообіг України – 125 млрд доларів.

• Ми продаємо за кордон на 40 млрд доларів, а закупляємо на 85 млрд. Розрив – удвічі. Ми – типова імпортозалежна країна.

• Експорт упав на 3%, а от імпорт стрибнув на 20%.

• У фізичному вимірі товарообіг упав на 13%.

• На 32% обвалився експорт продовольства.

• Вичерпалися запаси минулих урожаїв і впали обсяги соєвих бобів, ріпака, олії.

• ЄС обмежив торговельний режим з Україною і ввів квоти.

• Номінальне збільшення експорту маємо лише за рахунок чавуну та прокату.

• 40% усього імпорту – це машини, устаткування, транспорт.

• 15% усього імпорту – хімія.

• Фізично імпорт товарів зріс на 23% у всіх групах, крім мінеральних продуктів, хутра й кераміки.

• На 48% зріс імпорт паливно-енергетичних товарів (результат енергетичної війни, вигідної іноземним виробникам).

• Утричі збільшилася закупівля газу.

• У 2,5 раза – вугілля.

• 56% доходів від торгівлі – вивіз с/г-продукції.

• Другий після ЄС торговельний партнер – Китай (товарообіг з ним - 21 млрд доларів, або 17% загального товарообігу).

• 70% китайського імпорту – машини й устаткування.

• Третій партнер – Туреччина.

• 43% нашого експорту в Туреччину – кукурудза.

• Єгипет – основний ринок збуту нашого зерна.

• Росія суттєво наростила свої показники експорту за рахунок сировини з окупованих територій.

• Торік Росія вивезла з окупованих територій 2 млн т зерна, яке пішло в Єгипет (54%), Бангладеш, Ліван, Туреччину, Сирію, Джибуті, Саудівську Аравію та В’єтнам.

• Росія також вивозить із окупованих територій вугілля, кокс, каолін, руду, соду, сталь.

