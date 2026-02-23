Торік Росія вивезла з окупованих територій 2 млн тонн зерна
• Товарообіг України – 125 млрд доларів.
• Ми продаємо за кордон на 40 млрд доларів, а закупляємо на 85 млрд. Розрив – удвічі. Ми – типова імпортозалежна країна.
• Експорт упав на 3%, а от імпорт стрибнув на 20%.
• У фізичному вимірі товарообіг упав на 13%.
• На 32% обвалився експорт продовольства.
• Вичерпалися запаси минулих урожаїв і впали обсяги соєвих бобів, ріпака, олії.
• ЄС обмежив торговельний режим з Україною і ввів квоти.
• Номінальне збільшення експорту маємо лише за рахунок чавуну та прокату.
• 40% усього імпорту – це машини, устаткування, транспорт.
• 15% усього імпорту – хімія.
• Фізично імпорт товарів зріс на 23% у всіх групах, крім мінеральних продуктів, хутра й кераміки.
• На 48% зріс імпорт паливно-енергетичних товарів (результат енергетичної війни, вигідної іноземним виробникам).
• Утричі збільшилася закупівля газу.
• У 2,5 раза – вугілля.
• 56% доходів від торгівлі – вивіз с/г-продукції.
• Другий після ЄС торговельний партнер – Китай (товарообіг з ним - 21 млрд доларів, або 17% загального товарообігу).
• 70% китайського імпорту – машини й устаткування.
• Третій партнер – Туреччина.
• 43% нашого експорту в Туреччину – кукурудза.
• Єгипет – основний ринок збуту нашого зерна.
• Росія суттєво наростила свої показники експорту за рахунок сировини з окупованих територій.
• Торік Росія вивезла з окупованих територій 2 млн т зерна, яке пішло в Єгипет (54%), Бангладеш, Ліван, Туреччину, Сирію, Джибуті, Саудівську Аравію та В’єтнам.
• Росія також вивозить із окупованих територій вугілля, кокс, каолін, руду, соду, сталь.