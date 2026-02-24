Фото: скриншот

У понеділок, 23 лютого, під вечір російські окупанти обстріляли Центральний район Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Під ударом був приватний сектор. Пошкоджені будинки мирних жителів та мережа газопостачання. На щастя, постраждалих немає.

Зазначається, що вся необхідна допомога людям, чиї оселі зазнали пошкоджень, буде надана в максимально короткі терміни.

Більше про наслідки чергової ворожої атаки – у відео.

Нагадаємо, на Херсонщині минулої доби через ворожі обстріли загинула одна людина, ще 5 – поранені.