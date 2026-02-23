21:58  23 лютого
23 лютого 2026, 22:12

У поліції прокоментували вибух у Дніпрі

23 лютого 2026, 22:12
фото: Національна поліція
Вибух стався близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста

Про це повідомила спікерка Нацполіції області Ганна Старчевська, передає RegioNews із посиланням на Суспільне.

За її словами, вибух стався близько 20:30, попередньо, ніхто не постраждав.

Причину вибуху встановлюють. Наразі на місці працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, в Дніпрі ввечері у понеділок, 23 лютого, стався вибух. Внаслідок вибуху було пошкоджено будівлю відділку поліції.

