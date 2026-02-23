У поліції прокоментували вибух у Дніпрі
Вибух стався близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста
Про це повідомила спікерка Нацполіції області Ганна Старчевська, передає RegioNews із посиланням на Суспільне.
За її словами, вибух стався близько 20:30, попередньо, ніхто не постраждав.
Причину вибуху встановлюють. Наразі на місці працюють вибухотехніки.
Нагадаємо, в Дніпрі ввечері у понеділок, 23 лютого, стався вибух. Внаслідок вибуху було пошкоджено будівлю відділку поліції.
На Дніпропетровщині чоловік вбив власного батька
