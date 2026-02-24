11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 09:05

Зеленський показав бункер на Банковій та звернувся до українців

24 лютого 2026, 09:05
Скриншот із відео
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії

Про це йдеться у відеозверненні глави держави, передає RegioNews.

Президент наголосив, що Україна зберегла незалежність і державність, а окупантам не вдалося зламати українців.

"Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І ось це насправді дуже багато говорить про наш спротив, про те, як же бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей. За цими словами – велика сміливість, дуже важка робота, витримка й великий шлях, який Україна долає з 24 лютого", – зазначив Зеленський.

Він також показав бункер на Банковій, де відбувалися перші переговори з лідерами світу та ухвалювалися критично важливі рішення на початку війни. Саме тут він спілкувався з президентом США Джо Байденом, отримав пропозицію евакуації і відповів, що Україні потрібна зброя, а не таксі.

Президент підкреслив, що українці перетворили страх і гнів на енергію для боротьби, і саме завдяки цьому держава вистояла. Він згадав усі ключові етапи оборони та звільнення міст: Буча, Ірпінь, Харків, Миколаїв, Маріуполь, Балаклія, Ізюм, Херсон та інші.

"Ми підіймаємося, повертаємося і продовжуємо боротися, бо боремось за життя. За право стояти на своїй землі, дихати своїм повітрям" – заявив Зеленський.

