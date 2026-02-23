21:58  23 лютого
23 лютого 2026, 20:28

Спільницею підозрюваної в теракті у Львові виявилася неповнолітня

23 лютого 2026, 20:28
фото: Національна поліція
17-річна дівчина зателефонувала у поліцію і повідомила про нібито крадіжку на місці, де потім стався теракт

Про це заступник голови Служби безпеки України Іван Рудницький повідомив на пресконференції, передає RegioNews із посиланням на hromadske.

За його словами, підозрюваній "тільки недавно виповнилося 17 років". Саме вона зателефонувала на гарячу лінію поліції, коли інша фігурантка заклала вибухівку й покинула місце майбутнього теракту.

Правоохоронця вона повідомила, що за адресою, де вже лежала вибухівка, невідомі вчиняють крадіжку в магазині. Дівчина попросила, щоб на місце виїхав представник поліції.

Після теракту дівчину затримали в Харкові. Зараз вона дає свідчення.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Жертви та постраждалі

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і працювала в патрульній поліції. Минулого року восени вона вийшла заміж.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Обставини вибуху

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

теракт Львів поліція постраждалі
