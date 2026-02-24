Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитої цілі на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 24 російські військові завдали щонайменше вісім ударів по Запоріжжю. Місто атакували безпілотниками. Пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Травмовані п’ятеро людей, серед них – одна дитина.