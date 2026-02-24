11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 08:53

РФ вночі запустила по Україні "Іскандер" та понад 130 БпЛА: як відпрацювала ППО

24 лютого 2026, 08:53
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитої цілі на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Атака на Україну 24 лютого 2026 року

Нагадаємо, в ніч на 24 російські військові завдали щонайменше вісім ударів по Запоріжжю. Місто атакували безпілотниками. Пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Травмовані п’ятеро людей, серед них – одна дитина.

Україна війна обстріли ППО безпілотники шахеди Іскандер
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
