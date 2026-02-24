11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
Фото: Національна поліція
На Хмельниччині правоохоронці встановлюють обставини ДТП із 2-ма загиблими і 5-ма травмованими

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 23 лютого на автодорозі сполученням "Шепетівка – Полонне – Бердичів" поблизу села Хролин Шепетівського району.

Попередньо встановлено, що 63-річний водій автомобіля "Hyundai", житель села Новоселиця, допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21063", за кермом якого перебував 73-річний житель села Хролин.

У результаті ДТП водій "ВАЗ 21063" від отриманих травм загинув на місці події. Його 46-річна пасажирка померла під час надання медичної допомоги в Шепетівській багатопрофільній лікарні.

Ще двоє пасажирів цього автомобіля – чоловіки віком 32 та 52 роки – отримали тілесні ушкодження.

Також травмувався водій "Hyundai" та двоє його пасажирів – 76-річна жінка та 52-річний чоловік.

Водія "Hyundai" поліцейські затримали. Наразі він перебуває під вартою в медичному закладі.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
