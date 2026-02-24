Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих

Фото: Національна поліція

На Хмельниччині правоохоронці встановлюють обставини ДТП із 2-ма загиблими і 5-ма травмованими

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 23 лютого на автодорозі сполученням "Шепетівка – Полонне – Бердичів" поблизу села Хролин Шепетівського району.

Попередньо встановлено, що 63-річний водій автомобіля "Hyundai", житель села Новоселиця, допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21063", за кермом якого перебував 73-річний житель села Хролин.

У результаті ДТП водій "ВАЗ 21063" від отриманих травм загинув на місці події. Його 46-річна пасажирка померла під час надання медичної допомоги в Шепетівській багатопрофільній лікарні.

Ще двоє пасажирів цього автомобіля – чоловіки віком 32 та 52 роки – отримали тілесні ушкодження.

Також травмувався водій "Hyundai" та двоє його пасажирів – 76-річна жінка та 52-річний чоловік.

Водія "Hyundai" поліцейські затримали. Наразі він перебуває під вартою в медичному закладі.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

