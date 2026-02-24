У Луцьку чоловік випав із вікна: поліція говорить про самогубство

Фото: Аверс

У понеділок, 23 лютого, біля будинку на вулиці Гулака-Артемовського у Луцьку знайшли тіло чоловіка. За словами очевидці, він випав з вікна квартири на четвертому поверсі

Журналісти, посилаючись на власні джерела, кажуть, що загиблий спершу залишив передсмертну записку, а тоді стрибнув з вікна.

Парамедики, які прибули на місце, намагалися надати серцево-легеневу реанімацію, але безрезультатно.

Попередньо, у поліції інцидент кваліфікували як самогубство.

"Встановлено, що це лучанин 1964 року народження. Тіло без ознак насильницької смерті, його направлено на судово-медичну експертизу. За фактом буде внесено відомості до ЄРДР за статтею 115 КК України", –зазначила начальниця відділу комунікації ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

