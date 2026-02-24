11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 09:57

У Луцьку чоловік випав із вікна: поліція говорить про самогубство

24 лютого 2026, 09:57
Читайте также на русском языке
Фото: Аверс
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 23 лютого, біля будинку на вулиці Гулака-Артемовського у Луцьку знайшли тіло чоловіка. За словами очевидці, він випав з вікна квартири на четвертому поверсі

Про це повідомляє ТРК Аверс, передає RegioNews.

Журналісти, посилаючись на власні джерела, кажуть, що загиблий спершу залишив передсмертну записку, а тоді стрибнув з вікна.

Парамедики, які прибули на місце, намагалися надати серцево-легеневу реанімацію, але безрезультатно.

Попередньо, у поліції інцидент кваліфікували як самогубство.

"Встановлено, що це лучанин 1964 року народження. Тіло без ознак насильницької смерті, його направлено на судово-медичну експертизу. За фактом буде внесено відомості до ЄРДР за статтею 115 КК України", –зазначила начальниця відділу комунікації ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

Нагадаємо, в Івано-Франківську 19-річна дівчина випала з 10 поверху і загинула. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "самогубство". Триває розслідування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція самоубивство Луцьк Тіло чоловік свідки вікно
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »