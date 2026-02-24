У Дніпрі вибух у поліцейській будівлі розслідують як теракт

Фото: Національна поліція

Через вибух в адміністративній будівлі поліції Дніпра слідчими розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчими СВ УСБУ області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, вікна приміщення та автомобіль, припаркований поруч.

Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Дніпрі ввечері у понеділок, 23 лютого, стався вибух в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Було пошкоджено будівлю відділку поліції. На щастя, ніхто не постраждав.

Як відомо, трохи раніше в Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які припаркували там свої автомобілі.